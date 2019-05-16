Чехия — Латвия: Дарзиньш забросил шикарную шайбу, пройдя всю оборону

В первом периоде матча чемпионата мира между сборными Чехии и Латвии подопечные Боба Хартли дважды реализовали большинство. Особенно красивый гол удался нападающему латвийской сборной Лаурису Дарзиньшу, в одиночку обыгравшему оборону соперника.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Посмотреть видео заброшенной шайбы Лауриса Дарзиньша также можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).