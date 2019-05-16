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Чехия — Латвия: Дарзиньш забросил шикарную шайбу, пройдя всю оборону

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Чехия — Латвия: Дарзиньш забросил шикарную шайбу, пройдя всю оборону
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В первом периоде матча чемпионата мира между сборными Чехии и Латвии подопечные Боба Хартли дважды реализовали большинство. Особенно красивый гол удался нападающему латвийской сборной Лаурису Дарзиньшу, в одиночку обыгравшему оборону соперника.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Посмотреть видео заброшенной шайбы Лауриса Дарзиньша также можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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