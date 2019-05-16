Захаров: хотел возглавить «Динамо», с «Юностью» в КХЛ не попаду

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров рассказал, что хотел возглавить минское «Динамо». Напомним, недавно минский клуб возглавил Александр Андриевский. Перед тренером поставлена задача выйти в плей-офф.



«Конечно, хотел возглавить «Динамо». В Континентальной хоккейной лиге любой хочет работать, ведь это лучший турнир в Европе. Это моя мечта.



При этом понимаю, что с «Юностью» туда уже никогда не попаду. Этот вопрос давно не стоит.



Андриевский точно выведет команду в плей-офф. У «Динамо» будет семь легионеров плюс пригласят трёх-четырёх российских игроков. Думаю, Андриевский сделает хорошую команду», сообщает Tut.by со ссылкой телеканал ОНТ.



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