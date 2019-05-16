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Какко забил очередной потрясающий гол, у него уже шесть шайб на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Какко забил очередной потрясающий гол, у него уже шесть шайб на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Финляндии Каппо Какко забросил шайбу во встрече с командой Дании на чемпионате мира по хоккею. 18-летний форвард на огромной скорости прошёл половину площадки, обыграл вратаря и закатил шайбу в пустые ворота.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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Хет-трик в ворота словаков и уже пять голов в двух матчах!
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