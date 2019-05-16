Финляндия победила Данию в матче чемпионата мира, у Какко два очка

Сборная Финляндии оказалась сильнее команды Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась победой датчан со счётом 3:1.



Первый период прошёл без голов, счёт был открыт на 22-й минуте — удачным броском отметился нападающий датчан Мортен Мадсен. Равновесие восстановил Каппо Какко, забросив великолепную шайбу. Вскоре Сакари Маннинен вывел вперёд подопечных Юкки Ялонена. В середине третьего периода Харри Песонен упрочил преимущество финнов.

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Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).