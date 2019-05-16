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Финляндия победила Данию в матче чемпионата мира, у Какко два очка

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Финляндия победила Данию в матче чемпионата мира, у Какко два очка
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Финляндии оказалась сильнее команды Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась победой датчан со счётом 3:1.

Первый период прошёл без голов, счёт был открыт на 22-й минуте — удачным броском отметился нападающий датчан Мортен Мадсен. Равновесие восстановил Каппо Какко, забросив великолепную шайбу. Вскоре Сакари Маннинен вывел вперёд подопечных Юкки Ялонена. В середине третьего периода Харри Песонен упрочил преимущество финнов.

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Дания
0:1 – Мадсен (Йенсен, Лауридсен) – 21:49 (5x4), 1:1 – Какко (Лехтонен) – 25:49 (5x5), 2:1 – Маннинен (Раяла, Лехтонен) – 34:19 (5x5), 3:1 – Песонен (Какко) – 51:07 (5x5)

Посмотреть видео можно на YouTube.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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