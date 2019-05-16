Латвия упустила преимущество в две шайбы и проиграла Чехии на ЧМ

Сборная Чехии в волевом стиле обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 6:3.



Счёт во встрече был открыт на 7-й минуте — точным броском в большинстве отличился латвийский форвард Микс Индрашис. На 14-й минуте Лаурис Дарзиньш потрясающим голом увеличил преимущество Латвии. На 26-й минуте Филип Гронек забил первый гол чешской команды, вскоре Ян Коварж превратил счёт в 2:2. До второго перерыва по шайбе забросили Якуб Врана и Якуб Ворачек. В третьем периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Доминик Симон и оформивший дубль Дарзиньш, точку поставил бросок Ворачека в пустые ворота Латвии.

Латвия вела 2:0 и готовила сенсацию. Всё изменило удаление до конца игры Боб Хартли был очень зол. Чехи почувствовали вкус крови и стали забивать ещё и ещё.

Посмотреть видео победного гола можно на YouTube.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).