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Латвия упустила преимущество в две шайбы и проиграла Чехии на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия упустила преимущество в две шайбы и проиграла Чехии на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Чехии в волевом стиле обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 6:3.

Счёт во встрече был открыт на 7-й минуте — точным броском в большинстве отличился латвийский форвард Микс Индрашис. На 14-й минуте Лаурис Дарзиньш потрясающим голом увеличил преимущество Латвии. На 26-й минуте Филип Гронек забил первый гол чешской команды, вскоре Ян Коварж превратил счёт в 2:2. До второго перерыва по шайбе забросили Якуб Врана и Якуб Ворачек. В третьем периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Доминик Симон и оформивший дубль Дарзиньш, точку поставил бросок Ворачека в пустые ворота Латвии.

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ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
6 : 3
0:2, 4:0, 2:1
Латвия
0:1 – Индрашис (Дарзиньш, Цибульскис) – 06:04 (5x3), 0:2 – Дарзиньш (Балцерс, Цибульскис) – 13:08 (5x4), 1:2 – Гронек (Ворачек) – 25:41 (5x4), 2:2 – Коварж (Палат, Заморски) – 31:01 (5x5), 3:2 – Ворачек (Симон, Гронек) – 37:38 (5x5), 4:2 – Врана (Факса, Гудас) – 38:40 (5x5), 5:2 – Симон (Ворачек, Фролик) – 45:44 (5x5), 5:3 – Дарзиньш (Цибульскис) – 55:28 (6x4), 6:3 – Ворачек (Фролик, Симон) – 58:28 (en)

Посмотреть видео победного гола можно на YouTube.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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