Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

16 мая, в седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоялись четыре матча. В Кошице сыграли сборные Канады и Франции, Финляндии и Дании, а в Братиславе встретились команды Швеции и Австрии, Чехии и Латвии. Следить за перипетиями матчей можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Группа А. Канада — Франция
Группа В. Швеция — Австрия
Группа А. Финляндия — Дания
Группа В. Чехия — Латвия
В группе А лидерство сохраняет сборная Германии, заработавшая максимум очков в четырёх матчах. Следом идут Финляндия (10 очков), Канада (9) и США (8). Шансы на выход в плей-офф сохраняет Дания (6), у Словакии надежд меньше (3). У Великобритании очков пока нет.
В группе В лидерство делят сборные России и Швейцарии, у которых по 12 очков. Следом идут Швеция и Чехия с девятью очками, пятую строчку занимает Латвия с пятью баллами. У Норвегии, Австрии и Италии — 0 очков.
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