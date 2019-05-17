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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

16 мая, в седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоялись четыре матча. В Кошице сыграли сборные Канады и Франции, Финляндии и Дании, а в Братиславе встретились команды Швеции и Австрии, Чехии и Латвии. Следить за перипетиями матчей можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Группа А. Канада — Франция

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
5 : 2
3:0, 0:1, 2:1
Франция
1:0 – Манта (Теодор, Сиверсон) – 08:19 (5x3), 2:0 – Нурс (Маршессо, Дюбуа) – 10:50 (5x5), 3:0 – Чирелли (Кутюрье, Райнхарт) – 16:15 (5x5), 3:1 – Флёри (Шакиашвили, Гюттиг) – 36:13 (5x4), 3:2 – Реш – 42:55 (5x5), 4:2 – Манта – 48:36 (5x5), 5:2 – Стоун (Маршессо) – 50:27 (5x5)

Группа В. Швеция — Австрия

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Швеция
9 : 1
5:0, 2:0, 2:1
Австрия
1:0 – Ландеског (Петтерссон, Линдхольм) – 01:09 (5x5), 2:0 – Крюгер (Линдблом) – 02:37 (5x5), 3:0 – Нюландер (Веннберг, Хёрнквист) – 05:41 (5x5), 4:0 – Ларссон (Нюландер) – 07:32 (5x5), 5:0 – Кемпе (Ландер, Экхольм) – 14:39 (4x4), 6:0 – Расмуссен (Крюгер) – 29:13 (4x5), 7:0 – Линдхольм (Ландеског, Петтерссон) – 33:22 (5x5), 8:0 – Экман-Ларссон (Веннберг, Хёрнквист) – 42:40 (5x4), 9:0 – Петтерссон (Линдхольм, Ландеског) – 45:31 (5x5), 9:1 – Раффль (Хофер, Шлахер) – 47:46 (5x5)

Группа А. Финляндия — Дания

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Дания
0:1 – Мадсен (Йенсен, Лауридсен) – 21:49 (5x4), 1:1 – Какко (Лехтонен) – 25:49 (5x5), 2:1 – Маннинен (Раяла, Лехтонен) – 34:19 (5x5), 3:1 – Песонен (Какко) – 51:07 (5x5)

Группа В. Чехия — Латвия

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
6 : 3
0:2, 4:0, 2:1
Латвия
0:1 – Индрашис (Дарзиньш, Цибульскис) – 06:04 (5x3), 0:2 – Дарзиньш (Балцерс, Цибульскис) – 13:08 (5x4), 1:2 – Гронек (Ворачек) – 25:41 (5x4), 2:2 – Коварж (Палат, Заморски) – 31:01 (5x5), 3:2 – Ворачек (Симон, Гронек) – 37:38 (5x5), 4:2 – Врана (Факса, Гудас) – 38:40 (5x5), 5:2 – Симон (Ворачек, Фролик) – 45:44 (5x5), 5:3 – Дарзиньш (Цибульскис) – 55:28 (6x4), 6:3 – Ворачек (Фролик, Симон) – 58:28 (en)

В группе А лидерство сохраняет сборная Германии, заработавшая максимум очков в четырёх матчах. Следом идут Финляндия (10 очков), Канада (9) и США (8). Шансы на выход в плей-офф сохраняет Дания (6), у Словакии надежд меньше (3). У Великобритании очков пока нет.

В группе В лидерство делят сборные России и Швейцарии, у которых по 12 очков. Следом идут Швеция и Чехия с девятью очками, пятую строчку занимает Латвия с пятью баллами. У Норвегии, Австрии и Италии — 0 очков.

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