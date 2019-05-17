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Мерзликин: мы не сборная России, мы Латвия. Мы не забьём шесть голов

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Мерзликин: мы не сборная России, мы Латвия. Мы не забьём шесть голов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин поделился впечатлениями от поражения в матче с Чехией (3:6).

«Сами отдали игру. Я не видел эпизодов с удалениями наших игроков, ничего не могу сказать. Хочу увидеть. Потому что, если наш игрок подставил команду, это… В любом случае это нехорошо, мы не сборная России, мы Латвия. Мы не забьём шесть голов, мы забьём два и должны хорошо защищаться. Я не видел причины нашего пятиминутного удаления. Чехам тоже давали дурные удаления. Не вижу ничего плохого, это хоккей. Судьи — это судьи, не моя работа.

Шансов на выход из группы у нас осталось не много. Чехия была той командой, которую нужно было обыгрывать. Не взяли, сами отдали игру. Дурные пять минут — и чехи ими воспользовались», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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