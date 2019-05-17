Ржига: Латвия перешла границу матча жизни и смерти, судьи позволили им это

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился эмоциями от игры с Латвией (6:3).
«У нас опять возникла нештатная ситуация — у нашего капитана Якуба Ворачека ночью родился ребенок. Мы не праздновали, но атмосфера такая — было неясно сможет он сыграть или нет. Видимо, из-за этого первые 20 минут проспали. Латыши действительно вышли как на матч жизни и смерти. Даже больше — они перешли границу. Судьи позволили им это. Если бы они чаще свистели — все было бы спокойнее»
За пять минут в большинстве мы забили один гол. Но в целом мы по-другому сыграли во втором периоде — начали кататься, были агрессивнее, полезли на вратаря. Так разбили их оборону. У латвийцев хорошая, настоящая команда. Они выполняли задачу, было тяжело. Думаю, они вышли с установкой на частые стычки», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
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