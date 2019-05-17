Третьяк: Латвия может доставить проблем кому угодно

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал старт сборной России на чемпионате мира в Словакии.

«Очень хорошо, что наши парни выдержали жёсткий стиль игры сборной Чехии, которая очень удачно начала турнир. Были трудности, но здорово сыграл наш вратарь Андрей Василевский, а где-то нам повезло, когда соперник попадал в штанги. Но думаю, что Россия еще будет прибавлять и в эйфорию от удачного старта не впадёт. Впереди крайне важные встречи с тремя серьезными командами. Латвия может доставить проблем кому угодно, не случайно она играла в четвертьфинале прошлого ЧМ. А про двух финалистов турнира-2018 — Швейцарию и Швецию — даже говорить не приходится. И так понятно, насколько непростые игры нам предстоят», — цитируют Третьяка «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).