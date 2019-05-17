«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Каролину» в 4-0 в серии

В четвёртом матче финала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» одержал сухую победу над «Каролиной Харрикейнз» — 4:0.

Счёт на 25-й минуте в большинстве открыл форвард гостей Давид Пастрняк. В конце второго периода преимущество «Бостона» увеличил Патрис Бержерон, также отличившийся при игре в формате «5 на 4». В середине третьего игрового отрезка он оформил дубль. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота. Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 24 броска.

Посмотреть видео победного гола можно на официальном сайте лиги.

На счету российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова бросок в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 15.33 на льду.

«Бостон» одержал победу в серии и вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-1).