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«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Каролину» в 4-0 в серии

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Каролину» в 4-0 в серии
Хоккей / НХЛ 0

В четвёртом матче финала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» одержал сухую победу над «Каролиной Харрикейнз» — 4:0.

Счёт на 25-й минуте в большинстве открыл форвард гостей Давид Пастрняк. В конце второго периода преимущество «Бостона» увеличил Патрис Бержерон, также отличившийся при игре в формате «5 на 4». В середине третьего игрового отрезка он оформил дубль. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота. Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 24 броска.

Посмотреть видео победного гола можно на официальном сайте лиги.

На счету российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова бросок в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 15.33 на льду.

«Бостон» одержал победу в серии и вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-1).

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
17 мая 2019, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
0 : 4
0:0, 0:2, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Пастрняк (Маршан, Крюг) – 24:46 (5x4), 0:2 – Бержерон (Пастрняк) – 38:34 (5x4), 0:3 – Бержерон (Пастрняк) – 50:32 (5x5), 0:4 – Маршан (Бержерон, Крейчи) – 57:43 (en)
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