Здено Хара пропустил матч плей-офф впервые за восемь лет
В четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» переиграл «Каролину Харрикейнз» — 4:0 (4-0 в серии). «Мишки» пробились в финал плей-офф.
Капитан «Бостона» Здено Хара не принял участия в матче. Словацкий защитник не вышел на лёд из-за травмы, характер которой не раскрывается. Он пропустил матч плей-офф впервые с 2011 года, когда не вышел на матч с «Монреаль Канадиенс» в первом раунде из-за болезни. В сезонах-2014/15 и 2015/16 «Бостон» не пробился в Кубок Стэнли.
После матча главный тренер «Брюинз» Брюс Кэссиди заявил, что травма 42-летнего защитника не является серьёзной. Ветеран НХЛ должен восстановиться к первому матчу финала Кубка Стэнли.
Хара: если здоровье позволит, то не вижу причины, почему бы не играть до 47
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