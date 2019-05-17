Главный тренер «Бостона»: у нас остаются незаконченные дела

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:0, 4-0).

«Я горжусь этими парнями. Особенно тем, как они сыграли сегодня. Мы заслужили право отправиться в финал Кубка Стэнли, обыграли три сильные команды. У нас остаются незаконченные дела – и это важная часть эмоций, которые мы сейчас испытываем. От этого момента нужно получить удовольствие, но также понимать, что нужно сделать ещё четыре шага.



Сегодня без Хары нам было непросто выдавить форвардов соперника на периметр, но нужно отдать должное Кругу и Гржелчику. Они сумели держать под контролем всех габаритных нападающих «Каролины». Что касается Хары, то отдых должен помочь ему восстановиться. Думаю, что к первому матчу финала он будет готов.



В этой серии мы сумели выиграть битву спецбригад в каждом из четырёх матчей. И, конечно, Раск был чрезвычайно стабилен. Он не сыграл ни одного плохого матча», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

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