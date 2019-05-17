Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией на ЧМ-2019

Основным голкипером сборной России на матч чемпионата мира с командой Латвии будет Андрей Василевский, сообщил главный тренер команды Илья Воробьёв. Игра с Латвией состоится завтра, 18 мая, начало — в 13:15 мск.

«Василевский сыграет в матче с Латвией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Василевский на нынешнем чемпионате мира стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами (3:0) он записал на свой счёт пятый шат-аут, на это достижение у него ушло 13 игр. Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский с четырьмя встречами на ноль в 26 матчах чемпионатов мира. В следующей игре с Италией (10:0) Андрей вновь отыграл на ноль.