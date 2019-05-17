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Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Кирилл Капризов не примет участия в матче чемпионата мира с командой Латвии, сообщил главный тренер команды Илья Воробьёв. Игра с Латвией состоится завтра, 18 мая, начало — в 13:15 мск. Напомним, на матчи с Чехией (3:0) и Италией (10:0) Кирилл был заявлен в качестве 13-го нападающего.

Cочетания звеньев сборной России на утренней тренировке

«Телегин или Капризов? Телегин», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Гол Телегина вошёл в топ-3 лучших шайб третьего игрового дня ЧМ-2019
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