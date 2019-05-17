Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Нападающий сборной России Кирилл Капризов не примет участия в матче чемпионата мира с командой Латвии, сообщил главный тренер команды Илья Воробьёв. Игра с Латвией состоится завтра, 18 мая, начало — в 13:15 мск. Напомним, на матчи с Чехией (3:0) и Италией (10:0) Кирилл был заявлен в качестве 13-го нападающего.
Cочетания звеньев сборной России на утренней тренировке
«Телегин или Капризов? Телегин», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 17 мая 2019
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:44
-
10:42
-
07:00
-
02:08
-
01:00
-
00:56
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:07
- 16 мая 2019
-
23:48
-
23:42
-
23:29
-
22:20
-
21:53
-
21:11
-
20:45
-
20:36
-
20:16
-
19:57
-
19:53
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:00
-
17:58
-
17:43
-
16:38
-
16:26
-
15:00
-
14:40
-
14:20