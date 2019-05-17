Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Нападающий сборной России Кирилл Капризов не примет участия в матче чемпионата мира с командой Латвии, сообщил главный тренер команды Илья Воробьёв. Игра с Латвией состоится завтра, 18 мая, начало — в 13:15 мск. Напомним, на матчи с Чехией (3:0) и Италией (10:0) Кирилл был заявлен в качестве 13-го нападающего.

Cочетания звеньев сборной России на утренней тренировке

«Телегин или Капризов? Телегин», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).