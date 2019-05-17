Кузнецов: когда мы играли с «Каролиной», Мразек на ушах стоял

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал вылет «Каролины Харрикейнз» из плей-офф НХЛ. Ранее «Каролина» обыграла «Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли.

«В любой серии, когда счёт 4-0, тебя это удивляет. Слабых команд нет. Тем более там, у «Каролины», тяжело играть. Когда мы играли с «Каролиной», там Мразек на ушах стоял. Очень здорово тащил. Когда у тебя вратарь так тащит в плей-офф, это придаёт дополнительную энергию.

Будет ли конфликт, если вызвать Свечникова и поселить в номер к Овечкину? Это хоккей, на льду ты не смотришь на паспорт, кто и откуда. Игровой момент, они потом пожали друг другу руку. Наоборот, может, посмеются или улыбнутся друг другу. Мы не дети же, чтобы обижаться.

В сборной дружный коллектив. Ходим либо на обед, либо на ужин. Минимум по 15 человек ходит. Редко встретишь, чтобы команда так вместе была. Нет такого, чтобы кто-то дружил с одним и не дружил с другим. Такого в этом году нет. Это удивительно», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.