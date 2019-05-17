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Малкин — о составах на ЧМ: Олимпиады нет. Большое количество звёзд приехало

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Малкин — о составах на ЧМ: Олимпиады нет. Большое количество звёзд приехало
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Евгений Малкин поделился мнением об уровне конкуренции на чемпионате мира 2019 года.

«Как провели выходной день? Полезно провели. Сходили в баню, выспались, сделали массаж. Были восстановительные мероприятия, погуляли, сходили на ужин с ребятами. Было весело.

Общаюсь ли с Хёрнквистом? Мы встречались на Евротуре после игры, перекинулись парой слов. Сами видите, большое количество звёзд приехало, Олимпиады нет, многие горят желанием сыграть. Думаю, чемпионат мира из-за этого подвинули на более позднее время, чтобы ребята даже после второго раунда спокойно могли приехать. Многие откликнулись, и в этом году будет один из сильнейших составов не только у нас, но и у других команд. Тем и интереснее, видим, что и публике нравится, и матчи довольно интересные. Самое интересное ещё впереди", — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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