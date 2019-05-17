Кузнецов: у Кравцова не было четырёх операций в году, как у меня перед отъездом

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил перспективы Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс», а также прокомментировал возможный отъезд в НХЛ игроков ЦСКА Ивана Телегина и Сергея Андронова.

«У Кравцова не было четырёх операций в этом году, как у меня перед отъездом. Девять игр сыграл там всего, тяжёлый был год. А он здоровый парень, у него даже больше шансов. Он может спокойно приехать и пройти всю подготовку летом, побороться за место в основе наравне с местными ребятами.

Пойдёт ли сборной на пользу возможный отъезд в НХЛ Телегина и Андронова? Я не знаю, на пользу или нет. Каждый своей головой думает. Наверное, ребята видят, что есть шанс попробовать себя в НХЛ, почему бы и нет? Когда я в своё время уезжал, тоже много было за и против, но сейчас я ни о чём не жалею, спокойно наслаждаюсь жизнью, получаю удовольствие от того, что я сделал. Дай бог, и у ребят всё получится", — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.