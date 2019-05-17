Малкин пошутил по поводу игры с Овечкиным в одном сочетании

Нападающий сборной России Евгений Малкин пошутил по поводу периодического появления на льду в одной смене с Александром Овечкиным.

«Связка с Дадоновым? В первую очередь у нас жёны общаются. На самом деле, это всё наигрывается со временем, не сразу всё пошло. На тренировках разговариваем, в раздевалке что-то друг другу подсказываем. Думаю, дальше будет лучше, слава богу, что мы нашли взаимосвязь. В других связках Кучеров с Гусевым долго вместе играли, Кузнецов с Овечкиным. Думаю, тренеры решили сделать ставку на то, чтобы в каждом звене найти своё сочетание.

Меня тоже иногда выпускают с Овечкиным? Он же уже дал интервью, я полностью согласен. Меня заставил тренер, я своё согласие не давал.

Под Кучерова нужен такой оборонительный центр, как Анисимов? Можно и так сказать. Когда мы играли вместе, нам одной шайбы было мало. Тренерам виднее, под таких игроков надо подстраиваться, надо отдавать им шайбу, чтобы они ей владели 60 минут, создавали, забивали и отдавали. Тренеры сделали правильно, тем более Гусев тоже под него здорово подстраивается. Они, можно сказать, иногда вдвоём обыгрывают всю пятёрку. Ну и мы с Дадоновым нашли связь, поэтому, думаю, всё правильно сделали", — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.