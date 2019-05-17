Кожевников — о Мактавише: сравнил бы его с Торчетти. «Локомотив» рискует

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Крэйга Мактавиша на пост главного тренера «Локомотива».

«Разговоры о том, что в Ярославль хотят пригласить иностранца, шли всю весну, но речь шла о тренерах, работавших в европейских чемпионатах. В Ярославле работает одна из лучших детских школ в стране, в клубе уделяется большое внимание молодёжи, но вот тренерская политика „Локомотива“, если честно, мне не совсем понятна. Там уже были североамериканские специалисты, например Гарднер и Симпсон, но результата они не показали, никого не открыли. Опасаюсь, что ход с Мактавишем из этой же оперы.

У Мактавиша европейского опыта нет, это ключевой момент. Поэтому сравнил бы его с Торчетти, который лет пять назад без адаптации к нашему хоккею завалил сезон с ЦСКА, после чего в «армейском» клубе произошла смена курса. Ещё ни разу не видел тренера-иностранца, который наигрывал бы молодых. Так что «Локомотив» рискует», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.