Шведский форвард Маркус Люнг стал игроком «Адмирала»

«Адмирал» заключил контракт на один сезон с 28-летним шведским нападающим Маркусом Люнгом, информирует официальный сайт приморского клуба.
Люнг перебрался в ХВ-71 перед прошлым сезоном из «Юргордена», за который играл на протяжении шести лет. В регулярном чемпионате—2018/19 нападающий принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 40 (16+24) баллов при показателе полезности "+7" и восьми минутах штрафного времени. В девяти матчах плей-офф Маркус забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Всю карьеру Люнг провёл на родине.
Приморский коллектив в минувшем сезоне не попал в плей-офф. Первым новичком команды Сергея Светлова в это межсезонье стал канадский защитник Шон Лалонд, имеющий опыт игры в НХЛ. Следом состав клуба пополнил финский вратарь Юха Олкинуора.
- 17 мая 2019
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