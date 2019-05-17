Торченюк — об уходе из «Автомобилиста»: Екатеринбург навсегда останется в сердце

Нападающий «Сибири» Александр Торченюк попрощался с болельщиками «Автомобилиста».

«Благодарю „Автомобилист“ за прекрасные четыре сезона! За эти четыре года Екатеринбург стал для меня и моей семьи вторым домом! Этот город навсегда останется в моем сердце! Желаю удачи команде, руководству и тренерскому штабу! Главное — поменьше травм! Отдельное спасибо болельщикам! Вы супер!» — написал Торченюк в «Инстаграме».

27-летний Торченюк пропустил большую часть минувшего сезона из-за тяжёлой травмы, полученной в контрольном матче. В 20 играх регулярного чемпионата Александр сделал две голевые передачи. Не смог он отличиться и в плей-офф. В семи играх Кубка Гагарина в активе форварда одна результативная передача.