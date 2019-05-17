«Йокерит» обменял Маннинена в «Салават», получив взамен права на Хейсканена
«Йокерит» обменял нападающего Сакари Маннинена в «Салават Юлаев», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Взамен финский клуб получил денежную компенсацию и права на двух игроков Национальной хоккейной лиги — защитника «Даллас Старз» Миро Хейсканена и форварда «Флориды Пантерз» Хенрика Боргстрёма.
В минувшем сезоне 27-летний Маннинен дебютировал в КХЛ. В 62 матчах регулярного сезона Сакари забросил 20 шайб и сделал 28 результативных передач. В шести матчах плей-офф на счету Маннинена 2 (2+0) очка.
В настоящий момент Сакари принимает участие в чемпионате мира в составе национальной команды. В четырёх матчах он отметился 6 (1+5) очками. Это второе мировое первенство в карьере хоккеиста.
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