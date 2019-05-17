Берюбе: Тарасенко здорово играет без шайбы, а это очень важная вещь

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре российского форварда Владимира Тарасенко.

«Думаю, что во втором матче серии он прибавил в этом компоненте, а в третьем стал ещё лучше. Меня порадовало, что Владимир нанёс настолько роскошный бросок, что забил очень важный гол. Он здорово играет без шайбы, а это очень важная вещь. В плей-офф каждый игрок, каждая личность должен на редкость здорово и удачно играть без шайбы. Это важная часть хоккея. Ты должен здорово работать с шайбой, но также здорово кататься и без неё, постоянно открываясь под броски, оттягивая на себя соперников», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» состоится 18 мая. Начало матча — в 03:00 мск.