Минское «Динамо» не сумело договориться с Александром Андриевским

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что переговоры с Александром Андриевским не увенчались заключением контракта.

«Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ.



Тем не менее клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов около 10 кандидатур, причём Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.

Ранее Басков прокомментировал назначение Андриевского на должность главного тренера.

Гендиректор «Динамо» Мн: Андриевский хорошо знает специфику белорусского хоккея