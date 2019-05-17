Минское «Динамо» не сумело договориться с Александром Андриевским

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что переговоры с Александром Андриевским не увенчались заключением контракта.
«Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ.
Тем не менее клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов около 10 кандидатур, причём Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.
Ранее Басков прокомментировал назначение Андриевского на должность главного тренера.
- 17 мая 2019
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