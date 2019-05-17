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Как вы относитесь к тому, что игроки сборной России пили пиво в свободный вечер?

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Как вы относитесь к тому, что игроки сборной России пили пиво в свободный вечер?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало кадры командного ужина сборной России по хоккею во время чемпионата мира 2019 года. Ужин состоялся сразу после матча группового турнира с Чехией (3:0).

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Источник утверждает, что хоккеисты сборной России сначала заказали суши, а потом употребили много пива – около 160 бокалов (если разделить на 24 человека, то около шести на одного), после чего вернулись в отель на автобусе.

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Как вы относитесь к тому, что игроки сборной России пили пиво в свободный вечер?».

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

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