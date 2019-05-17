Сборная Норвегии одолела Австрию на чемпионате мира—2019
Сборная Норвегии обыграла команду Австрии со счётом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
В составе сборной Австрии точными бросками отметились Кристиан Булль (трижды), Йоханнес Йоханнесен и Александер Райшенберг. Австрийцы ответили на это голами Петера Шнайдера, Константина Комарека и Доминика Хайнриха.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Австрия
3 : 5
0:1, 1:1, 2:3
Норвегия
0:1 – Булль (Линдстрём) – 02:01 (5x5), 1:1 – Шнайдер (Хайнрих, Комарек) – 22:08 (5x3), 1:2 – Йоханнесен (Валькве Ольсен, Мартинсен) – 36:42 (5x5), 2:2 – Комарек (Паллестранг, Шнайдер) – 49:37 (5x5), 2:3 – Райшенберг (Хага, Холёс) – 50:33 (5x5), 2:4 – Булль (Олимб, Райшенберг) – 53:22 (5x5), 3:4 – Хайнрих (Шнайдер, Цвергер) – 59:09 (6x5), 3:5 – Булль (Линдстрём) – 59:17 (en)
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