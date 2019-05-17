Сборная Норвегии одолела Австрию на чемпионате мира—2019

Сборная Норвегии обыграла команду Австрии со счётом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



В составе сборной Австрии точными бросками отметились Кристиан Булль (трижды), Йоханнес Йоханнесен и Александер Райшенберг. Австрийцы ответили на это голами Петера Шнайдера, Константина Комарека и Доминика Хайнриха.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).