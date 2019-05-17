Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сборная Норвегии одолела Австрию на чемпионате мира—2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная Норвегии одолела Австрию на чемпионате мира—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Норвегии обыграла команду Австрии со счётом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

В составе сборной Австрии точными бросками отметились Кристиан Булль (трижды), Йоханнес Йоханнесен и Александер Райшенберг. Австрийцы ответили на это голами Петера Шнайдера, Константина Комарека и Доминика Хайнриха.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Австрия
3 : 5
0:1, 1:1, 2:3
Норвегия
0:1 – Булль (Линдстрём) – 02:01 (5x5), 1:1 – Шнайдер (Хайнрих, Комарек) – 22:08 (5x3), 1:2 – Йоханнесен (Валькве Ольсен, Мартинсен) – 36:42 (5x5), 2:2 – Комарек (Паллестранг, Шнайдер) – 49:37 (5x5), 2:3 – Райшенберг (Хага, Холёс) – 50:33 (5x5), 2:4 – Булль (Олимб, Райшенберг) – 53:22 (5x5), 3:4 – Хайнрих (Шнайдер, Цвергер) – 59:09 (6x5), 3:5 – Булль (Линдстрём) – 59:17 (en)
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент