Сборная Словакии обыграла Францию в матче ЧМ-2019

Сборная Словакии обыграла Францию со счётом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Матуш Сукель, Либор Гудачек, Эрик Чернак, Михал Чайковски и Ладислав Надь. В составе французской сборной результативные броски на свой счёт записали Антонен Манавьян, Александр Тексье и Антони Реш.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).