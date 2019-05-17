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Сборная Словакии обыграла Францию в матче ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Словакии обыграла Францию в матче ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Словакии обыграла Францию со счётом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Матуш Сукель, Либор Гудачек, Эрик Чернак, Михал Чайковски и Ладислав Надь. В составе французской сборной результативные броски на свой счёт записали Антонен Манавьян, Александр Тексье и Антони Реш.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Франция
3 : 6
0:2, 2:1, 1:3
Словакия
0:1 – Паник (Лантоши, Секера) – 13:25 (5x4), 0:2 – Сукель (Фегервары, Татар) – 19:10 (5x5), 0:3 – Гудачек (Паник, Чернак) – 25:31 (5x4), 1:3 – Манавьян (Экефей, Бертран) – 32:16 (5x5), 2:3 – Тексье (Шакиашвили, Флёри) – 35:09 (5x4), 2:4 – Чернак (Паник, Татар) – 40:16 (5x5), 2:5 – Чайковски (Буц) – 42:41 (4x5), 2:6 – Надь (Данё, Маринчин) – 45:41 (5x4), 3:6 – Реш (Тексье, Дам-Малька) – 57:50 (5x5)
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