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И. Воробьёв: игроки сборной России пили пиво? Это чушь собачья

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: игроки сборной России пили пиво? Это чушь собачья
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал информацию о том, что хоккеисты национальной команды выпили много пива после игры с Чехией (3:0) на чемпионате мира.

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«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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