И. Воробьёв: игроки сборной России пили пиво? Это чушь собачья

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал информацию о том, что хоккеисты национальной команды выпили много пива после игры с Чехией (3:0) на чемпионате мира.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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