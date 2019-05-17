Назаров: жаль, меня не было со сборной, пропустил бы по паре кружочек с ребятами

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал информацию словацкой прессы о том, что хоккеисты сборной России выпили много пива после матча с Чехией (3:0) на чемпионате мира.
«Я всегда говорю всем своим хоккеистам, что пить надо только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире. Жаль, что меня не было рядом с ребятами и со сборной, я бы с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру. Только непрофессионал думает, что хоккеисты не выпивают. Они тоже люди, и несколько кружек пива им точно не помешают.
Ждём следующей игры, не сомневаюсь, что парни выдадут феерический матч с Латвией. Чешское пиво только помогает войти в тонус. Болеем за Россию!» — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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