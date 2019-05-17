Президент «Коламбуса» по хоккейным операциям уходит в «Рейнджерc»

Президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон покидает команду ради аналогичной должности в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает The Athletic.



Ожидается, что официальная презентация функционера состоится на следующей неделе. Дэвидсон занимал пост президента «Коламбуса» по хоккейным операциям с 2012 года. За это время «мундиры» одержали 285 побед и заняли девятое место в лиге. В шести из семи сезонов Дэвидсона «Коламбус» заканчивал регулярный чемпионат с положительным балансом побед и поражений. Кроме того, команда четыре раза получала путёвку в плей-офф.



«Рейнджерс» являются одними из главных претендентов на российского форварда «мундиров» Артемия Панарина. Летом нападающий получит статус неограниченно свободного агента.

Хичкок — кандидат на пост президента «Коламбуса» по хоккейным операциям