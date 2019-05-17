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Яшин — о публикации словацких СМИ: проблемы нет, Гретцки тоже пил пиво после игр

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Яшин — о публикации словацких СМИ: проблемы нет, Гретцки тоже пил пиво после игр
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Чемпион мира Алексей Яшин прокомментировал информацию словацких СМИ о том, что хоккеисты сборной России выпили много пива после победы в игре с Чехией (3:0) на чемпионате мира.

«Не видел ребят с пивом, поэтому трудно сказать. Много выпить — понятие растяжимое. Шесть бокалов на хоккеиста? Это много, да, действительно. А если бы по семь выпили, тогда вообще бы… Но, слушайте, в каждой команде есть определённые правила, и каждый коллектив сам решает, пить пиво или нет. В принципе, ребята просто ужинали после классной игры, и я не вижу, в чём тут скандал.

Допустимо ли пить пиво во время крупного турнира? Не знаю, Гретцки пил пиво после игр. Каждый решает, что пить. В профессиональном спорте это довольно распространено, но, повторюсь, всё зависит от правил, которые команда приняла. Если есть режим и ребята решают его обойти, то это, наверное, неправильно. А если это разрешено в команде и не мешает игре, тогда всё нормально», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера
Сборная России, кажется, даже не собиралась этого скрывать.
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