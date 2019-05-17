Сотрудник ресторана: словацкая газета написала чушь про игроков сборной России

Один из сотрудников ресторана, где ужинали игроки сборной России, прокомментировал информацию словацких СМИ, что хоккеисты выпили много пива после матча чемпионата мира с Чехией (3:0).
«Это всё полная чушь. Не было никаких 160 бокалов пива. Эти фото опубликовала одна словацкая газета, которая всегда печатает чушь. Это даже звучит смешно. Они просто спокойно сидели и ужинали. Репортёры этой газеты зашли внутрь, и русские игроки попросили их выйти», — передаёт слова сотрудника ресторана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 17 мая 2019
-
22:01
-
21:36
-
21:30
-
21:00
-
20:27
-
20:14
-
19:53
-
19:46
-
19:38
-
19:36
-
19:36
-
19:19
-
18:48
-
17:36
-
17:31
-
16:15
-
13:45
-
12:40
-
12:30
-
12:21
-
12:14
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:44
-
10:42
-
07:00
-
02:08
-
01:00
-
00:56
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:07
- 16 мая 2019
-
23:48