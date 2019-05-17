Сотрудник ресторана: словацкая газета написала чушь про игроков сборной России

Один из сотрудников ресторана, где ужинали игроки сборной России, прокомментировал информацию словацких СМИ, что хоккеисты выпили много пива после матча чемпионата мира с Чехией (3:0).



«Это всё полная чушь. Не было никаких 160 бокалов пива. Эти фото опубликовала одна словацкая газета, которая всегда печатает чушь. Это даже звучит смешно. Они просто спокойно сидели и ужинали. Репортёры этой газеты зашли внутрь, и русские игроки попросили их выйти», — передаёт слова сотрудника ресторана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера Сборная России, кажется, даже не собиралась этого скрывать.