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Сотрудник ресторана: словацкая газета написала чушь про игроков сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сотрудник ресторана: словацкая газета написала чушь про игроков сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Один из сотрудников ресторана, где ужинали игроки сборной России, прокомментировал информацию словацких СМИ, что хоккеисты выпили много пива после матча чемпионата мира с Чехией (3:0).

«Это всё полная чушь. Не было никаких 160 бокалов пива. Эти фото опубликовала одна словацкая газета, которая всегда печатает чушь. Это даже звучит смешно. Они просто спокойно сидели и ужинали. Репортёры этой газеты зашли внутрь, и русские игроки попросили их выйти», — передаёт слова сотрудника ресторана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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