Видеообзор матча ЧМ-2019 Франция — Словакия с девятью голами

Сборная Словакии обыграла Францию со счётом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.



В составе победителей заброшенные шайбы на счету Рихарда Паника, Матуша Сукеля, Либора Гудачека, Эрика Чернака, Михала Чайковски и Ладислава Надя. В составе французской сборной результативные броски на свой счёт записали Антонен Манавьян, Александр Тексье и Антони Реш.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).