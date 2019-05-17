Видеообзор матча ЧМ-2019 Франция — Словакия с девятью голами

Сборная Словакии обыграла Францию со счётом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.
Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.
В составе победителей заброшенные шайбы на счету Рихарда Паника, Матуша Сукеля, Либора Гудачека, Эрика Чернака, Михала Чайковски и Ладислава Надя. В составе французской сборной результативные броски на свой счёт записали Антонен Манавьян, Александр Тексье и Антони Реш.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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