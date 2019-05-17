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Видеообзор матча ЧМ-2019 Франция — Словакия с девятью голами

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор матча ЧМ-2019 Франция — Словакия с девятью голами
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Словакии обыграла Францию со счётом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Рихарда Паника, Матуша Сукеля, Либора Гудачека, Эрика Чернака, Михала Чайковски и Ладислава Надя. В составе французской сборной результативные броски на свой счёт записали Антонен Манавьян, Александр Тексье и Антони Реш.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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