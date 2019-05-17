Чехия — Италия: защитник Гудас забросил шайбу с центра площадки
Сборная Чехии встречается с Италией в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра проходит в Братиславе.
Во втором периоде защитник чешской команды Радко Гудас забросил вторую шайбу в ворота соперника. Хоккеист номинальных хозяев отметился результативным броском от красной линии. Сборная Италии проиграла все матчи на турнире, не сумев пока отметиться забитыми голами.
Посмотреть видео гола Гудаса можно в «твиттере» ИИХФ.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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