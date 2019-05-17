Сборная Финляндии одержала уверенную победу в матче с Великобританией на ЧМ-2019

Сборная Финляндии обыграла команду Великобритании со счётом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 по хоккею
Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команда Суоми сумела трижды огорчить британских хоккеистов. Авторами результативных бросков стали Тони Раяла, Атте Охтамаа и Йоэль Кивиранта. В третьем периоде Кристиан Куусела забросил четвёртую шайбу в ворота соперника, а окончательный счёт установил Микко Лехтонен.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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