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Сборная Финляндии одержала уверенную победу в матче с Великобританией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Финляндии одержала уверенную победу в матче с Великобританией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Финляндии обыграла команду Великобритании со счётом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 по хоккею

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команда Суоми сумела трижды огорчить британских хоккеистов. Авторами результативных бросков стали Тони Раяла, Атте Охтамаа и Йоэль Кивиранта. В третьем периоде Кристиан Куусела забросил четвёртую шайбу в ворота соперника, а окончательный счёт установил Микко Лехтонен.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Финляндия
5 : 0
0:0, 3:0, 2:0
Великобритания
1:0 – Раяла (Лехтонен, Олкинуора) – 20:24 (5x4), 2:0 – Охтамаа (Тюрвяйнен, Савинайнен) – 25:08 (5x5), 3:0 – Кивиранта (Койвисто, Тюрвяйнен) – 34:59 (5x5), 4:0 – Куусела (Савинайнен) – 57:27 (en), 5:0 – Лехтонен (Йокихарью) – 59:49 (5x4)
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