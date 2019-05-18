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Гавриков: попытаюсь забить Мерзликину, но у защитников немного другая работа

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гавриков: попытаюсь забить Мерзликину, но у защитников немного другая работа
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира с командой Латвии. Игра состоится сегодня, 18 мая, начало — в 13:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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«Конечно, постараюсь забить Мерзликину, но не потому, что он мой одноклубник. Забивать всегда приятно, но у защитников немножко другая работа. Наши нападающие — большие мастера, выжимают голы из ничего. Главное, дать им этот шанс и хорошо сыграть в обороне», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

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