Видеообзор матча ЧМ-2019 Чехия — Италия с дублем Яшкина
Сборная Чехии разгромила команду Италии со счётом 8:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.
Посмотреть видеообзор игры можно в «твиттере» ИИХФ.
В первом периоде ворота итальянской команды поразил Милан Гулаш. Во втором игровом отрезке подопечные Милоша Ржиги укрепили преимущество стараниями Радко Гудаса, Михаэля Фролика, Яна Коваржа и Дмитрия Яшкина. В заключительной двадцатиминутке отличились Доминик Симон, Яшкин и Фролик.
Сборная Чехии одержала четвёртую победу в пяти матчах турнира. Итальянская команда потерпела пятое поражение с общим счётом 0:38. Подопечные Клейтона Беддоуза остаются единственной командой турнира, не забросившей ни одной шайбы.
Тренер Италии: мои игроки были рады просто быть рядом с русскими на льду
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