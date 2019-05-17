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Видеообзор матча ЧМ-2019 Чехия — Италия с дублем Яшкина

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор матча ЧМ-2019 Чехия — Италия с дублем Яшкина
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Чехии разгромила команду Италии со счётом 8:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.

Посмотреть видеообзор игры можно в «твиттере» ИИХФ.

В первом периоде ворота итальянской команды поразил Милан Гулаш. Во втором игровом отрезке подопечные Милоша Ржиги укрепили преимущество стараниями Радко Гудаса, Михаэля Фролика, Яна Коваржа и Дмитрия Яшкина. В заключительной двадцатиминутке отличились Доминик Симон, Яшкин и Фролик.

Сборная Чехии одержала четвёртую победу в пяти матчах турнира. Итальянская команда потерпела пятое поражение с общим счётом 0:38. Подопечные Клейтона Беддоуза остаются единственной командой турнира, не забросившей ни одной шайбы.

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