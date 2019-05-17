Видеообзор матча ЧМ-2019 Чехия — Италия с дублем Яшкина

Сборная Чехии разгромила команду Италии со счётом 8:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.

Посмотреть видеообзор игры можно в «твиттере» ИИХФ.



В первом периоде ворота итальянской команды поразил Милан Гулаш. Во втором игровом отрезке подопечные Милоша Ржиги укрепили преимущество стараниями Радко Гудаса, Михаэля Фролика, Яна Коваржа и Дмитрия Яшкина. В заключительной двадцатиминутке отличились Доминик Симон, Яшкин и Фролик.



Сборная Чехии одержала четвёртую победу в пяти матчах турнира. Итальянская команда потерпела пятое поражение с общим счётом 0:38. Подопечные Клейтона Беддоуза остаются единственной командой турнира, не забросившей ни одной шайбы.