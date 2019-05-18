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НХЛ отстранила от работы всю бригаду судей третьего матча финала Запада

НХЛ отстранила от работы всю бригаду судей третьего матча финала Запада
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лиги отстранили от работы арбитров, которые обслуживали третий матч серии финала Западной конференции. Об этом сообщает Yahoo Sports.

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл на выезде «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:4 ОТ. Победный гол в дополнительное время забил защитник «акул» Эрик Карлссон, но перед этим арбитры не зафиксировали пас рукой.

Судейская бригада, состоящая из четырёх человек (Дэн О’Рурк, Марк Джоаннетт, Мэтт Макферсон и Джонни Мюррей), отстранена от работы до конца нынешнего плей-офф.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Sharks on NBCS.

«Это неправильное решение. Арбитры должны были дать свисток и зафиксировать нарушение правил. Несправедливо, что игра закончилась таким образом», — сказал исполнительный вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл.

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