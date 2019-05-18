НХЛ отстранила от работы всю бригаду судей третьего матча финала Запада

Национальная хоккейная лиги отстранили от работы арбитров, которые обслуживали третий матч серии финала Западной конференции. Об этом сообщает Yahoo Sports.
«Сан-Хосе Шаркс» обыграл на выезде «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:4 ОТ. Победный гол в дополнительное время забил защитник «акул» Эрик Карлссон, но перед этим арбитры не зафиксировали пас рукой.
Судейская бригада, состоящая из четырёх человек (Дэн О’Рурк, Марк Джоаннетт, Мэтт Макферсон и Джонни Мюррей), отстранена от работы до конца нынешнего плей-офф.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Sharks on NBCS.
«Это неправильное решение. Арбитры должны были дать свисток и зафиксировать нарушение правил. Несправедливо, что игра закончилась таким образом», — сказал исполнительный вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл.
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