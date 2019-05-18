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Видеообзор разгромной победы Финляндии в игре с Великобританией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор разгромной победы Финляндии в игре с Великобританией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Финляндии обыграла команду Великобритании со счётом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команда Суоми сумела трижды огорчить британских хоккеистов. Авторами результативных бросков стали Тони Раяла, Атте Охтамаа и Йоэль Кивиранта. В третьем периоде Кристиан Куусела забросил четвёртую шайбу в ворота соперника, а окончательный счёт установил Микко Лехтонен.

Благодаря победе подопечные Юкки Ялонена вышли на первое место в группе. После пяти матчей на счету финнов 13 очков, они обошли Германию (12). Великобритания занимает последнее место в группе, потерпев пять поражений подряд.

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