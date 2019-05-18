Видеообзор разгромной победы Финляндии в игре с Великобританией на ЧМ-2019

Сборная Финляндии обыграла команду Великобритании со счётом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.
Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команда Суоми сумела трижды огорчить британских хоккеистов. Авторами результативных бросков стали Тони Раяла, Атте Охтамаа и Йоэль Кивиранта. В третьем периоде Кристиан Куусела забросил четвёртую шайбу в ворота соперника, а окончательный счёт установил Микко Лехтонен.
Благодаря победе подопечные Юкки Ялонена вышли на первое место в группе. После пяти матчей на счету финнов 13 очков, они обошли Германию (12). Великобритания занимает последнее место в группе, потерпев пять поражений подряд.
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