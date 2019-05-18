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«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии, у Барбашёва гол

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии, у Барбашёва гол
Хоккей / НХЛ 0

В четвёртом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1.

Счёт уже на 35-й секунде встречи открыл форвард хозяев Иван Барбашёв. В конце периода в большинстве отличился Тайлер Бозак. В середине третьего игрового отрезка Томаш Гертл в формате «5 на 4» отыграл одну шайбу.

На счету Барбашёва, помимо гола, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, бросок в створ и силовой приём за 12.49 на льду. У Владимира Тарасенко результативная передача, 2 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.04 (2.47 – на льду).

Счёт в серии стал равным 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 19 мая, начало – в 22:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».

Барбашёв забросил первую шайбу в плей-офф на 35-й секунде матча с «Сан-Хосе»
НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
18 мая 2019, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 1
2:0, 0:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Барбашев – 00:35 (5x5), 2:0 – Бозак (Марун, Тарасенко) – 17:53 (5x4), 2:1 – Гертл (Бёрнс, Карлссон) – 46:48 (5x4)
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