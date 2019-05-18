«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии, у Барбашёва гол
В четвёртом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1.
Счёт уже на 35-й секунде встречи открыл форвард хозяев Иван Барбашёв. В конце периода в большинстве отличился Тайлер Бозак. В середине третьего игрового отрезка Томаш Гертл в формате «5 на 4» отыграл одну шайбу.
На счету Барбашёва, помимо гола, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, бросок в створ и силовой приём за 12.49 на льду. У Владимира Тарасенко результативная передача, 2 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.04 (2.47 – на льду).
Счёт в серии стал равным 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 19 мая, начало – в 22:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
Барбашёв забросил первую шайбу в плей-офф на 35-й секунде матча с «Сан-Хосе»
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