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Расписание финала Кубка Стэнли

Расписание финала Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» сыграет с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-2).

Финал Кубка Стэнли:

28 мая, первый матч — 3:00*
30 мая, второй матч — 3:00
2 июня, третий матч — 3:00
4 июня, четвёртый матч — 3:00
7 июня, пятый матч — 3:00
10 июня, шестой матч — 3:00
13 июня, седьмой матч — 3:00.

* — по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Каролину» — 4-0 в серии
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