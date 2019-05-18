Расписание финала Кубка Стэнли
Стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» сыграет с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-2).
Финал Кубка Стэнли:
28 мая, первый матч — 3:00*
30 мая, второй матч — 3:00
2 июня, третий матч — 3:00
4 июня, четвёртый матч — 3:00
7 июня, пятый матч — 3:00
10 июня, шестой матч — 3:00
13 июня, седьмой матч — 3:00.
* — по московскому времени.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Каролину» — 4-0 в серии
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