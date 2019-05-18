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Какко: смогу стать первым номером драфта НХЛ – 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Какко: смогу стать первым номером драфта НХЛ – 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко поделился мнением о влиянии игры на чемпионате мира на предстоящий драфт. В пяти матчах он набрал 7 (6+1) очков.

«Этот турнир очень важен для меня в связи с предстоящим драфтом. Думаю, что смогу там стать первым номером. Пока я хорошо играл. Я не обращал особого внимания на Джека Хьюза и его игру. Знаю, что сумел показать всем моё мастерство и уровень, на котором способен играть. Думаю, что клубам предстоит сделать непростой выбор.

Здорово, что моя игра и я сам вызываем такой интерес. Рад, что могу играть на таком уровне и забивать. В этом турнире принимают участие многие выдающиеся хоккеисты из НХЛ, и очень рад, что у меня есть шанс сыграть против них. Надеюсь, что однажды смогу играть в НХЛ», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

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