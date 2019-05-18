Биннингтон – первый вратарь в истории «Сент-Луиса» с 10 победами в плей-офф

В четвёртом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1. Первой звездой встречи стал вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон, отразивший 29 бросков из 30. Он стал первым голкипером в истории клуба, одержавшим 10 побед за один плей-офф.
Биннингтон претендует на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ. Он провёл 32 матча, одержав 24 победы. 25-летний голкипер отражал 92,7% бросков и пропускал 1,89 шайбы в среднем за матч.
Ранее он повторил рекорд лиги, одержав победы в 30 первых матчах в НХЛ из 39. Такое же достижение в 2014 году установил Фредерик Андерсен.
Счёт в серии стал равным 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 19 мая, начало – в 22:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
- 18 мая 2019
-
08:20
-
08:05
-
07:32
-
07:00
-
06:35
-
06:15
-
05:42
-
05:30
-
04:23
-
03:35
-
01:59
-
01:00
-
00:48
-
00:36
-
00:26
-
00:16
- 17 мая 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
22:35
-
22:21
-
22:01
-
21:36
-
21:30
-
21:21
-
21:01
-
21:00
-
20:33
-
20:27
-
20:14
-
19:53
-
19:46
-
19:38
-
19:36