Биннингтон – первый вратарь в истории «Сент-Луиса» с 10 победами в плей-офф

В четвёртом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1. Первой звездой встречи стал вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон, отразивший 29 бросков из 30. Он стал первым голкипером в истории клуба, одержавшим 10 побед за один плей-офф.

Биннингтон претендует на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ. Он провёл 32 матча, одержав 24 победы. 25-летний голкипер отражал 92,7% бросков и пропускал 1,89 шайбы в среднем за матч.

Ранее он повторил рекорд лиги, одержав победы в 30 первых матчах в НХЛ из 39. Такое же достижение в 2014 году установил Фредерик Андерсен.

Счёт в серии стал равным 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 19 мая, начало – в 22:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».