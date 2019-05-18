У «Бостона» будут рекордные каникулы перед финалом Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» получит 11 дней на подготовку к финалу Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-2), сообщает в своём «твиттере» журналист Крис Джонстон. Это будут рекордные каникулы для НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» в 2006 году и «Оттава Сенаторз» в 2007 году имели девять дней отдыха. Интересно, что они проиграли финальные серии. В 10 последних случаях из 13 Кубок Стэнли завоёвывала та команда, у которой было меньше времени на подготовку.

Ранее стало известно расписание Кубка Стэнли.

28 мая, первый матч — 3:00*

30 мая, второй матч — 3:00

2 июня, третий матч — 3:00

4 июня, четвёртый матч — 3:00

7 июня, пятый матч — 3:00

10 июня, шестой матч — 3:00

13 июня, седьмой матч — 3:00.



* — по московскому времени.