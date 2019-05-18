Тарасенко: Барбашев забил важный гол, дав нам бонус после третьего матча

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от четвёртого матча серии с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1, 2-2 в серии).



«Барбашев забил очень важный гол. Все наши звенья хорошо работали все три периода. А наша тройка выходила как раз после звена Барбашева. И вот парни в самом начале матча открыли счёт. Это дало нам ещё один бонус после третьей встречи, подробности которой вы помните. Очень ценный момент для нашей команды.



От раза к разу состав наших троек меняется. Думаю, все эти номера и цифры, какие-то твои позиции на площадке остались в прошлом. Теперь это не имеет особого значения. Цель одна — играть за команду.



Следующий матч пройдёт днём, и нам нужно получше к нему подготовиться, держа в уме, что снова необходимо выдать бодрый старт. Нас ждет игра, в которой мы обязаны победить. Будем много работать, чтобы добиться цели.



У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке. Команда не разбита на группировки. Мы все — как единый кулак. Придерживаемся своего плана. И ждем следующего матча», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

У Барбашёва первый гол в плей-офф! «Сент-Луис» ещё поборется за финал На этот раз «акулам» не подсуживали.