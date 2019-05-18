Тарасенко: Барбашев забил важный гол, дав нам бонус после третьего матча

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от четвёртого матча серии с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1, 2-2 в серии).
«Барбашев забил очень важный гол. Все наши звенья хорошо работали все три периода. А наша тройка выходила как раз после звена Барбашева. И вот парни в самом начале матча открыли счёт. Это дало нам ещё один бонус после третьей встречи, подробности которой вы помните. Очень ценный момент для нашей команды.
От раза к разу состав наших троек меняется. Думаю, все эти номера и цифры, какие-то твои позиции на площадке остались в прошлом. Теперь это не имеет особого значения. Цель одна — играть за команду.
Следующий матч пройдёт днём, и нам нужно получше к нему подготовиться, держа в уме, что снова необходимо выдать бодрый старт. Нас ждет игра, в которой мы обязаны победить. Будем много работать, чтобы добиться цели.
У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке. Команда не разбита на группировки. Мы все — как единый кулак. Придерживаемся своего плана. И ждем следующего матча», — цитирует форварда официальный сайт лиги.
- 18 мая 2019
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:27
-
09:15
-
09:08
-
08:20
-
08:05
-
07:32
-
07:00
-
06:35
-
06:15
-
05:42
-
05:30
-
04:23
-
03:35
-
01:59
-
01:00
-
00:48
-
00:36
-
00:26
-
00:16
- 17 мая 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
22:35
-
22:21
-
22:01
-
21:36
-
21:30
-
21:21
-
21:01
-
21:00