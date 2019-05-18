Бозак: у Тарасенко получился отличный бросок, мне повезло оказаться на отскоке
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак поделился впечатлениями от решающей шайбы в четвёртом матче серии плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1). Счёт в серии сравнялся — 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 19 мая, начало — в 22:00 мск. Победитель противостояния в финальной серии Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли
«Мы говорили между собой, что слишком много тратим времени на перепасовку, и договорились чаще бросать, мешая при этом вратарю. У Тарасенко получился отличный бросок. Марун подправил шайбу, и мне просто повезло, что моя клюшка оказалась рядом с ней после отскока», — приводит слова Бозака официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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На этот раз «акулам» не подсуживали.
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