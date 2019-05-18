Бозак: у Тарасенко получился отличный бросок, мне повезло оказаться на отскоке

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак поделился впечатлениями от решающей шайбы в четвёртом матче серии плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1). Счёт в серии сравнялся — 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 19 мая, начало — в 22:00 мск. Победитель противостояния в финальной серии Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».



Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли



«Мы говорили между собой, что слишком много тратим времени на перепасовку, и договорились чаще бросать, мешая при этом вратарю. У Тарасенко получился отличный бросок. Марун подправил шайбу, и мне просто повезло, что моя клюшка оказалась рядом с ней после отскока», — приводит слова Бозака официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

У Барбашёва первый гол в плей-офф! «Сент-Луис» ещё поборется за финал На этот раз «акулам» не подсуживали.