Занковец: у Латвии запутанная ситуация с Хартли, но они играют неплохо на ЧМ

Новый главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Эдуард Занковец поделился мнением о практике совмещения тренерских постов.



«Имеет ли право на жизнь практика совмещения тренерских постов в минском «Динамо» и сборной Беларуси? Имеет. Возьмем в пример сборную Латвии, где ситуация намного сложнее и запутаннее. Тренер работает с другой командой, а потом приезжает в сборную — и латвийцы показывают неплохой хоккей на чемпионате мира. Совмещение имеет место быть, когда тренер знаком с игроками, ему проще за один-два тренировочных лагеря обрисовать контур команды. Если коуч работает только первый год и не знаком с хоккеистами, то правильно, чтобы он не совмещал посты. Важно познакомиться со всеми игроками. Например, с хоккеистами, которые выступают за границей.



Меня звали в «Динамо» еще в прошлом сезоне. Однако тогда я решил не торопиться и подождать варианта из КХЛ, но не срослось. Считаю, терять возможность и рисковать пропуском второго сезона будет неправильно. Простой больше года — плохо для тренерской конкурентоспособности. У «Динамо» хорошая инфраструктура, да и город знакомый — я ведь когда-то работал в СКА. В общем, было много доводов «за» в пользу этого решения», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.

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