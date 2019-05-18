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Фиала: хотим отомстить Швеции за финал ЧМ-2018, но сделать это в плей-офф

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фиала: хотим отомстить Швеции за финал ЧМ-2018, но сделать это в плей-офф
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала поделился ожиданиями от матча с командой Швеции на чемпионате мира 2019 года по хоккею. Матч Швеция — Швейцария состоится сегодня, 18 мая, начало — в 21:15 мск. Напомним, Швейцария проиграла Швеции в финале чемпионата мира 2018 года.

«У Швеции на чемпионате мира очень сильная команда, как и всегда. У них быстрая команда, с талантливыми игроками, так что у нас наверняка получится захватывающий матч.

Петерссон и Нюландер — великолепные игроки, одни из лидеров шведской сборной. Они очень креативны, играть с ними будет довольно забавно.

Хотим ли отомстить шведам за финал ЧМ-2018? Сегодня думать об этом не будем, лучше дождёмся встречи в плей-офф», — цитирует Фиалу Aftonbladet.

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