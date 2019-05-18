Фиала: хотим отомстить Швеции за финал ЧМ-2018, но сделать это в плей-офф
Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала поделился ожиданиями от матча с командой Швеции на чемпионате мира 2019 года по хоккею. Матч Швеция — Швейцария состоится сегодня, 18 мая, начало — в 21:15 мск. Напомним, Швейцария проиграла Швеции в финале чемпионата мира 2018 года.
«У Швеции на чемпионате мира очень сильная команда, как и всегда. У них быстрая команда, с талантливыми игроками, так что у нас наверняка получится захватывающий матч.
Петерссон и Нюландер — великолепные игроки, одни из лидеров шведской сборной. Они очень креативны, играть с ними будет довольно забавно.
Хотим ли отомстить шведам за финал ЧМ-2018? Сегодня думать об этом не будем, лучше дождёмся встречи в плей-офф», — цитирует Фиалу Aftonbladet.
Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф
Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.
- 18 мая 2019
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:15
-
07:32
-
07:00
-
01:59
-
01:00
-
00:48
-
00:26
- 17 мая 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
22:21
-
22:01
-
21:36
-
21:30
-
21:00
-
20:27
-
20:14
-
19:53
-
19:46
-
19:38
-
19:36
-
19:36
-
19:19
-
18:48
-
17:36
-
17:31
-
16:15
-
13:45
-
12:40
-
12:30
Партнерский контент