Сборная России прибыла на арену в Братиславе, где сыграет с Латвией

Сборная России прибыла на ледовую арену имени Ондрея Непелы в Братиславе, где проведёт матч группового этапа чемпионата мира с командой Латвии. Встреча состоится сегодня, 18 мая, начало игры — в 13:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

