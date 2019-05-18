Сборная России прибыла на арену в Братиславе, где сыграет с Латвией

Сборная России прибыла на ледовую арену имени Ондрея Непелы в Братиславе, где проведёт матч группового этапа чемпионата мира с командой Латвии. Встреча состоится сегодня, 18 мая, начало игры — в 13:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео также можно в «Твиттере».
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 18 мая 2019
-
11:46
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:15
-
07:32
-
07:00
-
01:59
-
01:00
-
00:48
-
00:26
- 17 мая 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
22:21
-
22:01
-
21:36
-
21:30
-
21:00
-
20:27
-
20:14
-
19:53
-
19:46
-
19:38
-
19:36
-
19:36
-
19:19
-
18:48
-
17:36
-
17:31
-
16:15
-
13:45