Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с Латвией

Сегодня, 18 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Латвии и России. Начало — в 13:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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