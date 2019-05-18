Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с Латвией

Сегодня, 18 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Латвии и России. Начало — в 13:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная России снова идёт на рекорд в матче с Латвией! LIVE Команда Ильи Воробьёва проводит пятый матч на турнире в Братиславе. Всё самое интересное — в нашем онлайне.